Houyet: le camping, au coeur d'une relance touristique

Ils sont loin les temps glorieux où, en juillet, se massaient ici entre 1500 et 2000 touristes. C’était au temps d’une certaine insouciance, balayée par de gravissimes inondations, au tout début des années quatre-vingt du siècle dernier (en plein été). Par après, les normes ont été resserrées, en nombre de campeurs, avec l’obligation d’évacuer toutes les caravanes en basse saison.

Le domaine appartient à la Commune. Aux origines, il a été géré par une ASBL, il y a même eu plusieurs campings dans le camping. Au début des années nonante, un bail emphytéotique de 27 ans a été signé avec un exploitant privé. Il s’est terminé en 2021, non sans que dans la dernière ligne droite de cette location à long terme, tout s’envenime lors d’une querelle politique locale à couteaux tirés. Le bail avait été repris par des membres de la famille Rouard, dont Didier, échevin lors de l’opération. Ça a pété de nombreuses fois au conseil communal, sur le thème du conflit d’intérêts. Cela fait désormais partie de l’histoire, les inondations de juillet 2021 ayant ajouté les (très nombreuses) dernières gouttes pour faire déborder le vase. II reste à régler un problème d’assurances entre la Commune d’Houyet et les concessionnaires désormais définitivement partis.

Le passé étant le passé (nonobstant des rancunes tenaces), il s’agit aujourd’hui de relancer une dynamique touristique au départ de ce patrimoine communal. Voilà comment le Bureau Économique de la Province, en tant qu’expert quasi systématiquement appelé dans nos communes pour des études en tous genres, a sorti des propositions de relance, selon un concept de "slow tourisme", voire d’écotourisme. À un niveau plus large, la réflexion porte sur le tourisme en val de Lesse: une étude globale a été commanditée au BEP par les communes voisines d’Houyet et de Dinant.

Motor-homes, glamping…

Quelles sont les pistes spécifiques imaginées pour Houyet, auxquelles adhère la majorité locale ?

Le futur du camping pour l’instant désaffecté en fait partie. Certitude absolue: il n’est pas question que la Commune en assure elle-même la gestion. Ce sera sous-traité, en respectant bien évidemment la procédure des marchés publics. Mais en rédigeant le cahier des charges, on peut évidemment conforter ses choix.

Voici vers quoi on va. Ce qui devrait apparaître en premier lieu, c’est une halte pour motor-homes. Houyet a glané un important subside pour la construire. Il restera à trouver un gestionnaire. Il y aura aussi une aire de "glamping", du camping original. Par exemple dans des cabanes en bois montées sur roues… car ici, en cas de coup d’eau, il faut vite tout évacuer. En juillet 1981, la Lesse a charrié des caravanes !

… et de l’horeca, absolument

Un autre espace, plus traditionnel, sera voué aux campeurs de passage. Les terrains de tennis et ce qu’il reste de la piscine ? Ce devrait être un espace ludique ouvert à tous, tampon entre le village et la zone touristique.

Reste un gros morceau: un bâtiment sur pilotis. À l’état de chancre. Mais pas tant que cela, nous explique l’échevin Étienne Marot, qui sera d’ici peu et pour quelques mois bourgmestre faisant fonction, durant le congé de maternité d’Hélène Lebrun. L’immeuble a été expertisé, au niveau stabilité et sanitaire. Pas question de le démolir, dit-il, car on aurait beaucoup de mal à obtenir l’autorisation de reconstruire. L’idée serait de refaire le gros œuvre et d’attirer un opérateur horeca qui le parachèverait selon son concept, le village d’Houyet manquant cruellement d’offre en ce domaine. Malgré son potentiel, répétons-le.

D’emblée, des candidats pour les diverses activités projetées se manifestent. Le processus est en cours, mais une renaissance, ça prend du temps. et des moyens.