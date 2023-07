Motards, alpinistes, kayakistes, scouts, incendies, nids de guêpes/frelons : l’été, les pompiers sont sur tous les fronts

Une telle intervention n’est pas rare pour les pompiers de la zone Dinaphi. “Dès que les beaux jours font leur retour, et pas seulement en juillet et août, les interventions pour des accidents impliquant des grimpeurs se produisent, surtout avec les rochers de Freÿr sur notre territoire. Les interventions sur ce site impliquent de sortir avec un bateau, voire une grue, pour prendre en charge la victoire qu’on doit ramener de l’eau côté de la Meuse, “côté château” ”, explique le porte-parole de la zone Dinaphi, Patrice Liétart.

Les accidents d’escalades ne sont qu’une infime partie des missions estivales. Durant cette période, le quotidien des pompiers est rythmé par d’autres interventions typiques. Comme les accidents impliquant des motards. “Principalement ceux qui ne roulent pas toute l’année. Même après 20 ans de pratique, les sensations ne reviennent pas comme ça du jour au lendemain. Ces accidents arrivent souvent lors des premières journées, en fin de sortie. ”

Après les motards, les kayakistes. Avec la descente de la Lesse, les pompiers sont souvent mis à contribution. “Au plus il y a de gens sur la Lesse, au plus le potentiel de blessés augmente (Ndlr : 1.169 mises à l’eau peuvent avoir lieu les jours de grande affluence). Les gens se blessent en glissant lors d’une escale, ou en sautant dans l’eau, parfois dans un contexte festif. Mais c’est souvent très bénin. Des kayakistes qui s’égarent ? On n’en a jamais”, assure Patrice Liétart.

Suivent ensuite les scouts. Le sud de la province de Namur est particulièrement prisé par les mouvements de jeunesse. Intoxications alimentaires, chutes ou évacuation de camp liée à un orage sont monnaie courante.

Champs en feu et nids de guêpes/frelons/chenilles processionnaires

Qui dit été dit champs et/ou engins agricoles en feu. “En juillet et août, ce sont les moissons. Ce sont des machines avec beaucoup de courroies, de poulies, de compression et de frottements. Avec la paille et la poussière, on a là le cocktail idéal pour des débuts d’incendie. ” Les feux de broussailles sont aussi récurrents. “Et là, dans 99,9 % des cas, le départ est d’origine humaine : un feu de déchets qui dégénère, un barbecue mal éteint, quelqu’un qui désherbe avec un outil thermique, etc. ”

En août principalement, les pompiers de la zone Dinaphi interviennent aussi régulièrement pour des nids de guêpes et de frelons européens. “On peut aller jusqu’à plusieurs dizaines interventions du genre par jour sur tout le territoire”, confirme Patrice Liétart. Pour les frelons asiatiques par contre, cela dépend des zones. Ce week-end, ceux de la NAGE sont intervenus à Beez pour un nid repéré par des sportifs lors d’une sortie en escalade. “En zone Dinaphi, on est formé pour reconnaître les nids mais on ne les traite pas. Premièrement parce que les frelons asiatiques projettent un liquide et que nos visières sont grillagées, et pas en plexiglas. Deuxièmement parce que la Région wallonne, qui s’occupe de la destruction du nid, cherche à collecter des informations sur les localisations. ”

Reste l’éradication de nids de chenilles processionnaires du chêne. “On ne les traite qu’en cas d’extrême urgence sur le domaine public, sinon c’est un privé qui le fera. Leurs poils, qui s’envolent avec le vent, sont très urticants. “Karcheriser” un nid n’est par exemple pas une bonne idée. ”

Promeneurs égarés et sauvetages d’animaux font également partie des interventions estivales, qui s'ajoutent aux incendies classiques, accidents de véhicules et autres missions liées aux dégâts provoqués par des orages/inondations.