Le Domaine des Grottes de Han accueille un workshop, organisé par Accueil Champêtre, entre producteurs et acteurs touristiques locaux

Le Domaine indique : “Les attractions touristiques et les producteurs/transformateurs expriment leur volonté de renforcer l’identité de leur région. L’élaboration de ces partenariats permettra aux attractions touristiques de valoriser les produits du terroir et d’être un relais entre les producteurs et les consommateurs. Ces relations BtoB sont très particulières, c’est pourquoi Accueil Champêtre en Wallonie aura pour rôle d’accompagner d’une part les producteurs (gestion des volumes de commandes, étiquetages des produits, logistique de livraison…) et d’autre part, de s’assurer que les ambitions des attractions touristiques rencontrent la réalité de terrain des productions agricoles wallonnes en circuits courts. Ce projet est une expérience pilote ; un document de recommandations sera édité afin d’étendre ce type de relations commerciales à d’autres attractions et à d’autres producteurs locaux.”