Pour éviter la pénurie, Rochefort limite l’usage d’eau de distribution

Cette ordonnance interdit notamment l’arrosage des cours, pelouses, jardins, pistes équestres et zones de manœuvre de véhicules. L’arrosage des potagers est autorisé s’il est effectué par un autre moyen que la lance ou le jet.

Le nettoyage des terrasses, trottoirs, sentiers, rues, rigoles et des véhicules en général, sauf s’il est effectué par une entreprise professionnelle de nettoyage, est également interdit.

Cette ordonnance concerne également : le remplissage des piscines autres que les installations d’intérêt collectif, y compris les piscines gonflables et les bassins de fontaines ; le stockage et le remplissage de citerne ; l’arrosage des bâtiments, sauf s’il est effectué dans le cadre de travaux rendant cette opération indispensable et l’arrosage des terrains de sports entre 09h00 et 21h00.

Il y a dix jours, la commune de Rochefort avait déjà émis auprès de la population un appel à la vigilance dans la consommation de l’eau.

Les infractions seront punies par une sanction administrative.