Pour la troisième fois, les garçons de café s’affronteront lors d’une course à obstacles ce 21 juillet à Dinant

Trois courses sont au programme. La première, sans doute la plus spectaculaire, est réservée aux professionnels de l’Horeca. Ils seront 40, maximum. Et il n’y aura pas que des locaux. “Des Bruxellois et des Flamands seront également de la partie. On leur a ouvert la course car on a vu que cela avait du succès au-delà de Dinant. On essaye d’être dynamique dans notre communication, en réalisant des vidéos et des aftermovies. Notre événement a fait du bruit jusque là-bas, c’est la force des réseaux sociaux”, se réjouit Julien Dolhet.

La seconde course sera dédiée aux enfants (20 maximum, pas chronométrée à 16h30). Enfin, une tout public (17h30), de 40 participants, clôturera l’événement.

Pour cette troisième édition, les organisateurs ont fait appel à une société de chronométrage professionnel. “Pour faire gagner du temps aux bénévoles, mais aussi et surtout pour que ce soit carré. On a remarqué lors des premières éditions que c’était un peu brouillon. On faisait des essais mais entre l’arrivée du dernier participant et l’annonce du chrono final, il s’écoulait trop de temps.”

Des animations sont prévues à partir de 14h00 sur la Croisette (Ndlr : sans oublier la brocante, dès 6h00), en attendant le départ de la première course. Des prix seront octroyés aux vainqueurs mais aussi pour le meilleur déguisement.