Au programme riche est varié, on retrouve les préludes houblonnés le vendredi (Ndlr : soirée spéciale sur réservation), les différents concerts (acoustique, folk/rock, festif et fanfare déjantée), la gravure sur verre, la brocante tégestophile ou encore les différentes dégustations (de pils à l’aveugle, Beer Quizz ou Beer&Cheese ; sur réservation). Les enfants ne sont pas oubliés puisqu’un village leur est dédié. “Cette année, le patro est vraiment avec nous. On aura un château gonflable de 200m² (18x12), des jeux en bois, etc”, explique Corentin Hubert, l’un des organisateurs.

Comme tout événement qui évolue, “Bièrez-vous ?” proposera plusieurs nouveautés. La première a lieu le samedi, avec un brassage nomade par La Pêcherie Brewclub. “Il s’agit d’un club de brasseurs amateurs très structuré qui vient avec plusieurs postes de travail. Il devrait y en avoir dix (Ndlr : cela dépendra du nombre d’inscriptions). ”

Autre nouveauté de cette 8e édition : le Beer Zen, qui mêlera séance de relaxation et dégustation, le dimanche matin. “Cela a fait le buzz en début d’année du côté de Copenhague. Ce sont des poses de yoga réalisées en même temps qu’une dégustation. On a essuyé beaucoup de refus de la part de professeurs de yoga car visiblement, cela va à l’encontre de leur valeur mais on a fini par en trouver un. Il s’agit d’une séance de 30 minutes ouverte à tous. Ce sera quelque chose de très sérieux. Ça ne sera pas juste boire en faisant quelques étirements. La bière peut servir de contrepoids dans les poses et dans la recherche de l’équilibre.”

C’est officiel, le festival aura son propre camping, non festif, accessible du vendredi 16h au lundi 12h. “Il arrivait ces dernières années que les brasseurs dorment au fond de leur stand. L’an dernier, on a délimité des espaces pour accueillir des tentes. Cette année, nous avons en plus des douches et l’électricité. Il peut accueillir une trentaine de tentes.” Pour 15€/pers, les campeurs ont accès durant trois jours à l’eau froide, aux douches chaudes et à un petit-déjeuner le dimanche en compagnie des brasseurs (viennoiseries, café et jus) entre 8h et 11h.

En 2022, “Bierez-vous ?” a accueilli 3.500 personnes. Les organisateurs espèrent faire aussi bien en 2023.

25 brasseries présentes

Cette année, 25 brasseries seront présentes. “Huit étaient déjà là l’an dernier. Il y a chaque année une volonté de roulement mais on ne s’attendait pas à autant. Cela s’explique en partie par le nombre de fermeture de brasseries artisanales. Et même celles qui sont bien structurées et en place depuis longtemps connaissent de difficultés”, explique l’un des organisateurs, Corentin Hubert.

Ces 25 brasseries devraient proposer près de 130 bières différentes sur l’ensemble du week-end. Sept sont namuroises : Brasserie du Condroz, de la Lesse, Minne, de Lonsées, Houppe, Li P’tite Brèssène et L’Attrap Taupe. Les autres : Atrium, Borinage, Brasserie de Liège, Croix (Ste Nitouche), De Brabandere, de Verviers, des Coccinelles, Héritage, La MA’riebrasse, Léopold 7, Lupulus, Manufacture Urbaine, Saint Lazare, Saint-Monon, Surréaliste, Noob, Val de Sambre et Zythologist.