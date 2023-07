Semur-en-Auxois, ville jumelée avec Ciney, participera à la 9e édition des Jeux de la Vache ce 21 juillet

La présence de cette équipe française s’explique par les 60 ans de jumelage entre Ciney et Semur-en-Auxois en France, fêtés en 2022. “Le Collège communal cinacien a la volonté de réfléchir à la manière de faire évoluer le jumelage. Des représentants de Semur-en-Auxois ont fait le déplacement à Ciney pour découvrir la splendeur des Féeries du Parc en décembre dernier. C’est un nouveau cap qui sera franchi ce vendredi 21 juillet : élus et habitants (petits et grands) de Semur-en-Auxois sont invités à participer aux Jeux de la Vache”, indique la Ville dans un communiqué.