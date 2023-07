Château de Ciergnon : le point de vue dont le roi ne voulait pas

La voie lente en question utilise, comme beaucoup d’autres, une ancienne ligne ferroviaire (la ligne 150), laquelle, dans cette portion, permet de relier Houyet à Rochefort. Mais voilà, à hauteur du domaine royal, les cyclistes et piétons auraient eu une vue jugée trop indiscrète sur le château, c’était en tout cas… le point de vue du Palais. Donc, sans qu’on sache exactement qui en a fait la demande ni de quelle manière, on a tout simplement dévié l’itinéraire. Lui faisant quitter l’assiette ferroviaire pour passer juste en aplomb de la colline où est perché le château royal, au pied de ce dernier, que l’on ne voit pas sans recul. Simple boucle pour quitter la ligne 150 et y revenir quelques kilomètres plus loin… sauf qu’il a fallu construire deux ouvrages d’art, l’un pour passer au-dessus de la Lesse, l’autre pour franchir l’un de ses affluents.

La déviation, contrairement au tracé « naturel » du RAVeL, se trouve en aplomb du château, que l’on ne voit donc pas. ©EDA

À l’époque de la réalisation de cette boucle, quelques protestations avaient été émises par des associations naturalistes. Car au pied du château de Ciergnon, la déviation passe par le chemin de la Collyre, d’une rare richesse biologique. Mais rien à faire, les missives outrées envoyées à la Région wallonne étaient restées lettres mortes. Nous étions en 2001. Prudemment tout de même, durant une dizaine d’années par la suite, on n’a pas osé macadamiser le chemin de la Collyre, que d’aucuns avaient rebaptisé le "chemin de la colère". Colère plutôt rentrée. Car tout ce qui touche à la famille royale devient rapidement un tabou. On se souvient d’un élu rochefortois qui, à l’époque, avait osé intervenir sur ce qu’il qualifiait de gabegie. Il n’avait pas eu les félicitations de l’assemblée, doux euphémisme.

Comme souvent, le temps a calmé les quelques remous initiaux. En 2011, le chemin de la Collyre, qui était en terre, a été empierré. Aujourd’hui, il est même en bitume. Et là où il était abîmé, on a coulé du béton. Les naturalistes peuvent pester, c’est bien trop tard. Les cyclistes, eux, sont contents. Ils ont longuement râlé de devoir rouler sur un sentier parsemé de racines.

Il faut de bons yeux…

Tout cela, c’est du passé. Jamais on se saura exactement comment l’injonction de modifier le tracé est arrivée à la Région wallonne, mais elle l’a fait. Ça a coûté un pont, et même deux. On peut se dire qu’il est tout à fait normal de préserver l’intimité d’un chef d’état et d’éventuels invités de haut rang. Reste à vérifier si cette intimité aurait vraiment été menacée si le RAVeL avait suivi le tracé de l’ancienne voie de chemin de fer, à hauteur du château. Nous avons mis nos bottines pour parcourir ce qu’il reste du ballast, noyé dans une forêt vierge. Face à la demeure royale, avec quelques centaines de mètres de recul par rapport à elle, notre impression, c’est que si quelqu’un devait déambuler sur le prestigieux promontoire, on ne le verrait pas plus grand qu’un Playmobil, et encore.

L’un des deux ouvrages d’art qu’il a fallu construire pour détourner la voie lente, et ainsi détourner les regards du château de Ciergnon. ©EDA

Il reste sur la partie non utilisée de la ligne 150 des ouvrages d’arts, dont un imposant pont de métal qui surplombe la Lesse. Complètement inutile, il pourrit. On en a construit des nouveaux pour la déviation.

Par contre, à quelques centaines de mètres des lieux dont nous parlons, il y a deux ans, lors de terribles inondations, un pont menant à Villers-sur-Lesse (Rochefort) s’est effondré, emportant avec lui une portion de route. Il n’a toujours pas été reconstruit.