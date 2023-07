Une page d’Histoire| À Dinant, une avenue, un pont, deux géants: Churchill et de Gaulle

Le V de la victoire pour la photo, Dinant y a eu droit lors des visites de Churchill.

À l’issue du conflit, alors qu’il n’était plus Premier ministre (le vainqueur des nazis, malgré son immense popularité, avait perdu les élections, à son grand dam), Churchill est passé à deux reprises par la cité mosane, en 1946 et en 1948. Incognito… à la manière de Winston. Dans les archives de la Ville, des mois avant qu’il ne débarque, on trouve les traces d’un comité local qui décide de préparer un cadeau et en fixe le prix maximal. On savait donc que ce géant de l’histoire allait débarquer… mais il l’a fait sans l’annoncer. C’est donc en pleine séance du conseil, le jeudi 26 septembre 1946 dans l’après-midi, que les édiles apprennent que l’Anglais se trouve au quai Cadoux (rive gauche, au pied de l’actuelle Maison du tourisme). Il arrivait du château de Ciergnon, où il avait été reçu par Charles, le Régent, le "remplaçant" de Léopold 3 lui ayant ensuite fait les honneurs du château d’Ardenne, à Houyet.

Avec Mary, sa fille, en 1946

Winston Churchill voyageait avec l’un de ses enfants, sa fille Mary. Cette dernière, tandis que son guerrier, politicien mais aussi artiste de père peignait, était montée à la citadelle. Où un guide, ne la reconnaissant évidemment pas, lui a soufflé un secret: "Winston Churchill serait à Dinant". On imagine son sourire. En redescendant, elle a été interceptée et accueillie par l’échevin Marcel Seguin, il lui a offert une dinanderie et une couque. Tandis que le bourgmestre Émile Leclef et d’autres élus se précipitaient au quai Cadoux. Là se trouvaient déjà quelques curieux.

Cigare au bec sur le quai Cadoux, à quelques mètres du pont qui ne s’appelait pas encore "Charles de Gaulle".

Si l’illustre visiteur n’a pas attiré l’attention durant un moment, des employés de l’Enregistrement (leur bureau était tout proche à l’époque) l’avaient reconnu, ils lui ont apporté une chaise et une table. Des badauds ont fini par se regrouper, la gendarmerie a établi un périmètre de sécurité, tandis que la délégation politique de la Ville arrivait précipitamment. Winston Churchill a lui aussi reçu une dinanderie, il l’a posée sur son cœur, il a fait le célèbre V de la victoire pour la photo. Voilà comment s’est passée la visite "incognito" d’un personnage au destin forgé par un caractère aussi extraordinaire qu’original. Le pire cauchemar d’Hitler à Dinant ! Ce fut un événement. On raconte que des gens ont cherché sur le quai des bouts de cigares, pour les emporter comme reliques. Un gendarme a eu davantage de chance: Churchill lui a offert l’un de ses célèbres "boulons".

Avec son épouse Clémentine en 1948

De sympathiques anecdotes. Mais le but premier du géant de l’histoire était bel et bien de peindre la vallée. Ce qu’il a fait, avec un point de vue non sur la citadelle et la collégiale, mais l’aval, vers le château de Crèvecœur. Il l’a réalisée le 26 septembre 1946. Puis, avec sa fille Mary, il est remonté en voiture vers Ciergnon, où l’attendait le Régent Charles.

Première visite à Dinant, premier tableau réalisé. Le 17 octobre 1948, Winston Churchill revient au même endroit, toujours vêtu d’un tablier blanc. Il repose son chevalet, et repeint le même paysage. Avec une nuance: cette fois, il se représente lui-même le pinceau à la main, on l’y voit de dos.

La toile peinte en 1948 est quasiment similaire à celle de 1946… sauf que Churchill s’y est représenté.

En 1948, il est accompagné par le gouverneur Gruslin. Ce dernier visite la citadelle avec Mme Churchill (prénommée Clémentine) et une brochette de personnalités. Tandis que Winston immortalise la vallée de la Meuse à sa manière très personnelle, qu’un confrère de l’époque résumera de la sorte: "Malgré le prestige de l’artiste, dans l’ensemble, ce n’est pas fameux". Il n’empêche qu’en 1987, le bourgmestre Émile Bourdeaux, pour enrichir les archives de la Ville, sollicitera la conservatrice de Chartwell, le manoir familial de Churchill dans le Kent, pour acquérir des copies photographiques des tableaux, qu’il recevra à condition de ne pas les utiliser à des fins commerciales.

Lors de cette seconde visite artistique, Churchill et son épouse déjeunent à l’hôtel des Ardennes (c’est offert par le Régent Charles). On imagine que ce n’est pas à l’eau, connaissant Winston, qui se repose après le repas avant de retourner à son chevalet.

Winston Churchill en tablier blanc, pour peindre un paysage mosan, ce qu’il a fait deux fois à Dinant, au même endroit.

Intermède dans une vie aux multiples facettes (elle fut aussi littéraire, avec un prix Nobel à la clé), sa carrière politique n’étant pas finie. Churchill n’abandonnait jamais, il est parvenu à redevenir premier ministre, en 1951. Il mourra en 1965.

Merci à l’historien et archiviste de la Ville de Dinant Michel Coleau, pour son aide aussi précieuse qu’indispensable.