L’aérodrome de Cerfontaine rouvre ce vendredi

Lundi, la Direction Générale du Transport Aérien a effectué sa visite de contrôle, avant d’accorder son agrément pour la réouverture de l’aérodrome ce jeudi. L’équipement avait dû être démantelé à la fin du mois de mai, suite à la faillite de la société EBCF, gestionnaire du site.

"La reprise par la Sowaer est temporaire, le temps de retrouver un concessionnaire à plus long terme, avec un projet pour le site, explique Bénédicte Grandgagnage, porte-parole de la société publique. Nous avons nommé un commandant et un adjoint parmi les utilisateurs et nous avons remis les installations en ordre, pour que les clubs puissent reprendre leur activité cet été. Parallèlement, nous poursuivons nos contacts en vue d’une reprise de la concession, à plus long terme."

Outre la mise en conformité, la licence IBPT (fréquence radio) et le matériel radio ont été récupérés. "Une équipe de 13 personnes a été constituée afin d’assurer la gestion aéronautique du site tous les jours de 10h TU au coucher du soleil, plus 30 minutes. Nicolas Maistriaux, pilote utilisateur, assurera le poste de commandant d’aérodrome, en collaboration avec des commandants suppléants", ajoute-t-elle.

Un nouveau site internet est en ligne: www.cerfontaine-aerodrome.be pour notamment, permettre aux pilotes de s’enregistrer avant leur arrivée.

Le Cercle Européen de vol à voile et le club d’ULM Aérocerfontaine pourront y reprendre leurs activités et y accueillir les touristes de la région pour des baptêmes ou initiations. De même, les utilisateurs, qui avaient dû quitter le site fin mai, pourront de nouveau y stationner leur appareil.

Parmi les scénarios de reprise, le bourgmestre de Cerfontaine, Christophe Bombled, avait suggéré que l’ASBL de gestion des Lacs de l’Eau d’Heure soit chargée du site, en concordance avec le développement touristique de la région des Lacs. Mais ce n’est qu’une hypothèse de travail qui doit encore être évaluée.

À la Sowaer, on reconnaît tout de même l’énorme potentiel touristique du site. Un précédent concessionnaire avait d’ailleurs évoqué la création d’un village aéronautique, où des gens seraient venus passer des vacances… en avion ! Mais il n’a pas obtenu les permis pour ce faire, à l’époque. "Mais la priorité, c’était de rouvrir le site. Et c’est fait !"

Précisons que le Dog Day du 10 septembre, au profit du Télévie, y sera bien organisé.