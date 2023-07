Trois projets de création de sites nature dédiés au VTT, dont deux à Vresse-sur-Semois et Vielsalm

Deux de ces trois nouveaux sites natures dédiés au VTT s’installeront en provinces de Namur et de Luxembourg.

Le premier se trouvera à Vresse-sur-Semois (1.000.000€) , au cœur du Parc National. Localisés au cœur d’un massif forestier du Parc National de la Semois mais aussi entre les bike-parks de Bouillon (BE) et Hautes Rivières (FR), ces parcours en boucles permettront aux vététistes d’envisager une journée au Trail Center comme une expérience permanente, sans sections de transition entre les spéciales. En plus de la qualité des traces proposées, les infrastructures d’accueil s’intégreront dans des équipements collectifs désaffectés (terrains et vestiaires foot) et participeront ainsi à leur revalorisation de ces lieux. Ce nouveau trail center viendra renforcer l’attractivité et l’offre touristique du Parc National de la Semois.

Le second prendra ses quartiers à Vielsalm grâce à la reconversion d’une station de ski (1.000.000 €). Pour renforcer les attraits d’un Tourisme quatre saisons en Wallonie, ce projet situé à cheval sur les communes de Vielsalm, Manhay et Lierneux participera à la reconversion de la station de Ski en dehors des périodes enneigées. Le Trail Center bénéficiera d’une marque, “Baraque” dont la renommée n’est plus à faire et d’une situation géographique idéale aux abords de l’autoroute E25, à moins d’une heure des Pays-Bas, de l’Allemagne et du Luxembourg. La diversité des niveaux de difficulté des pistes, la complémentarité avec les infrastructures existantes (sanitaires, remonte-pente, parkings, piste BMX) permettront d’envisager une expérience familiale dans un périmètre restreint avec des dénivelés intéressants. Les liaisons envisagées entre les différents parcours permettront également de proposer une vraie expérience touristique à côté de la dimension sportive, puisque les trois localités touristiques bénéficient de commerces et d’un HORECA adaptés à ce type de tourisme de moyenne durée. Le projet prévoit également une infrastructure d’initiation et un pump-track qui pourront utilement être utilisés en complément des traces de trail VTT.

Le dernier des trois projets (597.000€) sera implanté en province de Liège, sur trois sites distants de quelques kilomètres (Liège, Seraing, Neupré).

À eux trois, ces Trails Centers offriront près d’une centaine de nouvelles pistes.