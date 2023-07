Bernard Rondiat, une des chevilles de la fête des Amoureux d’Anseremme (ADA) explique : “Si les Amoureux d’Anseremme ont choisi de réduire la voilure en ne proposant qu’un seul jour d’ouverture, le principe reste identique. Pour la 17e fois, les brasseurs de la province de Namur seront mis en avant et même si le nombre de bières proposées diminue légèrement (il y en aura quand même une trentaine), ce ne seront pas moins de 18 brasseries représentées. ” Les Namurois seront de la partie : Rochefort, Purnode, Eprave, Mariembourg, Falmignoul, Gembloux, Malonne, Ciney, Louette-Saint-Pierre, Miécret, Boignée, Natoye, Baillonville, Fosses-la-ville et Silenrieux. La Brasserie de l’Hileau de Baronville et la Brasserie des Trois Chênes de Pondrôme, deux nouvelles venues qui ne brassent pas encore chez elles mais dont les recettes sont déjà élaborées, figurent également au programme.

La première proposera sa Hil’était une fois, une blonde légère de 4.8° aux notes d’agrumes. La seconde fera découvrir son IPA de 6.5°. Deux bières qui répondent parfaitement au marché actuel.

Le plus gros mangeur de tarte aux concombres

Anseremme ne serait pas non plus Anseremme sans sa tarte aux concombres dont la recette se compose d’une bonne pâte garnie de fromage de chèvre, de lardons, de crème fraîche, de ciboulette. Le tout recouvert de rondelles de concombre. Pour la 19e fois, le plus gros mangeur de cette spécialité locale sera désigné. Début du concours à 16 h (inscription obligatoire au 0476/222 817)