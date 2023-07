Une page d'histoire: La Fayette arrêté à Rochefort en 1792

Le 19 août 1792, La Fayette chemine avec une cinquantaine de compagnons dans les environs de Rochefort. L’homme fuit la France. Sa vie est en jeu. Celui qui fut un héros de la guerre d’indépendance américaine, citoyen d’honneur des États-Unis, membres des États-Généraux ou encore destructeur de la Bastille est désavoué dans son pays. Pour certaines de ses positions, il est considéré comme un traître à la nation par les Jacobins. La Fayette cherche alors à prendre asile dans un pays neutre, à Liège, avant de gagner les Provinces-Unies. Au préalable, il doit traverser nos territoires, alors aux mains de l’Autriche, qui est en guerre avec la France.

Reconnu

À la Croix-Saint-Jean, le groupe qui marche au côté du marquis est stoppé par des mercenaires. Dans un premier temps, la traversée de la ville leur est accordée. Mais La Fayette est finalement reconnu et arrêté avant d’être mené à Namur. S’en suivent cinq ans de captivité dans des geôles prussiennes. Il lui faudra attendre le traité de Campo-Formio (1797) pour recouvrer la liberté et quelques années de plus pour refouler le sol français. Son retour en grâce devra attendre la Monarchie de juillet.

Monument polémique

L’idée de créer un monument en l’honneur La Fayette, revient à Yvan Paul.

À l’époque, cet ancien membre fondateur de l’Assemblée wallonne défend l’idée d’un ralliement à la France. Démontrer une attache profonde de la Wallonie avec l’Hexagone sert sa thèse. En 1934, l’anniversaire du centenaire du marquis se présente comme une opportunité.

Dans une publication du cercle culturel et historique de Rochefort, Amand Collard, est revenu sur la polémique qui a entouré l’édification du monument.

"Nous avons assez de célébrités belges…"

En 1934, Octave Petitjean, rédacteur de Vers L’Avenir a été un opposant de poids au projet. Au travers de plusieurs articles, celui-ci a démonté les arguments d’Yvan Paul. Ce dernier fait de La Fayette un soutien des révolutionnaires Liégeois et Brabançons. Un homme à la notoriété si importante, "que des membres du Congrès national, et même du Gouvernement provisoire , l ui offrirent d’être le chef du jeune État belge qui venait de proclamer son indépendance ". Octave Petijean, ne goûte pas à ce point de vue, soutenant même que La Fayette a contribué "par son discours à l’Assemblée nationale, à faire refuser par la France un appui à la Révolution belge".

"Le Belge moyen se demande à quel titre ce révolutionnaire écervelé à droit à un hommage d’admiration ou de reconnaissance de la part de notre pays", écrit encore le journaliste de Vers L’Avenir.

Celui-ci rappelle, par ailleurs, que ce sont des Belges, sous les ordres du comte d’Harnoncourt, qui ont procédé à l’arrestation du marquis.

"Glorifier celui qui fut arrêté à Rochefort, c’est blâmer les soldats et les officiers belges qui, en l’arrêtant, firent leur devoir. Au reste, nous avons assez de célébrités belges, pour ne pas aller chercher en France, pour lui rendre un hommage éclatant, un prétendu héros qui nous est complètement étranger." Malgré un débat tendu, les autorités communales ne reviendront pas sur leur décision. L’inauguration aura bien lieu le 19 août 1934, sans rencontrer l’engouement espéré.