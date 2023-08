Waulsort festival: seule la météo était maussade (vidéo)

Il y avait du monde, même si du soleil en aurait amené bien davantage. Cela démontre qu’il y a du potentiel pour faire de ce festival un événement récurrent, chaque été. Alors qu’il tombait des cordes, vers 16h30, Emmanuel Dufoing, l’un des porte-parole de la Compagnie du Hazar, l’ASBL organisatrice, évoquait une "belle réussite", compte tenu des circonstances: "On en est à 1100 spectateurs, entre les préventes, les habitants de Waulsort (NDLR pour lesquels c’était gratuit) ou encore la vente de billets sur place. Et les gens continuent à arriver".

Si au début, on avait comme l’impression d’un bide, effectivement, au fur et à mesure, des festivaliers bien équipés ont rallié le village: ponchos en plastique, parapluies, bottes pour les plus prudents. C’était très coloré.

Tout a commencé par la déambulation d’un dragon géant. Sous une drache copieuse, suivie d’autres pluies par intermittence.

Avant une accalmie en fin d’après-midi et au début d’une soirée... qui fut par la suite assez compliquée, comme l’explique le bourgmestre d’Hastière Simon Bultot: "Le festival en tant que tel s’est très bien déroulé. Malheureusement nous avons eu un temps très pluvieux, surtout en soirée. Il a fallu réorganiser des spectacles pour essayer de mettre les gens un maximum à l’abri. Mais dans l’ensemble, malgré la météo capricieuse, les gens ont tout de même répondu présents".

De quoi pousser un "ouf" de soulagement, car le Waulsort festival, c’est tout de même un budget d’environ 50 000 €, le dixième seulement de cette somme étant apporté par des sponsors. La Commune d’Hastière intervient largement, il y a aussi les billets d’entrée, même s’ils auraient été plus nombreux sous une météo estivale. Mais bon, en résumé, on s’en tire bien et rappelle le mayeur d’Hastière, pour faire une comparaison, "Chassepierre, c’est deux millions d’euros". Il parle du célèbre festival des arts de rue dans ce coin de Gaume.

Quel calme, sans bagnoles ni motos

Autre "leçon" de ce premier Waulsort festival qui ne sera sans doute pas le dernier: interdire toute circulation dans ce joli village de Haute-Meuse, c’est non seulement possible, mais tout simplement magique. Aucune bagnole, zéro moto, pas même sur la route régionale qui relie Dinant à Hastière: c’est à des moments comme celui-ci que l’on se rend compte de l’énorme place qu’ont pris les véhicules dans nos vies. Depuis sa terrasse, un riverain se rappelait tout sourire (nostalgique) des Dimanches sans voiture de son enfance, lors du premier choc pétrolier. Tandis que la terrasse du Panama-Rio, café-restaurant des bords de Meuse qui a fait le plein ce samedi, en tant que sympathique refuge, était encore plus agréable que de coutume.

La méthode ? Il suffit d’interdire la circulation, tout simplement. En proposant des parkings extérieurs (et gratuits) à un village totalement fermé, et des navettes depuis la plaine du Récréar, au centre d’Hastière. Voilà qui pourrait servir d’inspiration à d’autres lieux touristiques de la région,