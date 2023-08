Falaën: tous invités à fêter les 350 ans du château

La propriété a été achetée en 2019 par un homme d’affaires hollandais, aujourd’hui retraité. Précédemment, elle appartenait à des fermiers, qui ont loué pendant des années une partie des bâtiments à la confrérie du Crochon. La cohabitation entre une exploitation agricole et le folklore local est révolue, Onno van de Stolpe a restauré l’ensemble à son goût et avec les moyens dont il dispose. Il terminait alors sa carrière au sein de la société de biotechnologie Galapagos, qu’il a fondée et dont il a été CEO jusqu’au printemps 2022. La fin de sa carrière correspondait avec l’issue d’un grand chantier de trois ans… sans demande de subsides, car la procédure administrative était bien trop lente et compliquée pour Onno.

Aujourd’hui, le château ferme de Falaën est une demeure de grand luxe mais aussi de très bon goût. Le mur d’enceinte a été refait, les anciens hangars agricoles ont disparu, laissant place à un jardin (avec piscine). Tout a été rénové, jusque dans les caves voûtées, où le moindre tuyau a disparu. Une tranchée longeant le mur d’enceinte a été creusée pour y camoufler tous les impétrants. Tout est à l’avenant.

On aurait pu craindre la fin de l’accès au château pour le grand public, habituel à l’époque de la confrérie du Crochon, au gré de ses organisations. Mais Onno van de Stolpe et sa compagne José, dès les grands travaux terminés, ont décidé d’ouvrir régulièrement les portes de leur château ferme. En juin de l’année passée, ils ont convié tout le village à pendre la crémaillère, proposant même un spectacle de cirque pour les enfants.

Rebelote cette année, mais avec une envergure bien supérieure, à l’occasion du 350e anniversaire de ces lieux exceptionnels.

En collaboration avec le S.I. et… le village

Onno van de Stolpe a demandé au syndicat d’initiative d’Onhaye de l’aider à organiser un grand événement festif, mais aussi culturel. Julie Léonard, la présidente du S.I., annonce que cela prend une envergure considérable. Le Hollandais a mis une somme sur la table, le reste du budget est pris en charge par le syndicat d’initiative, en plus d’un subside obtenu de la Région wallonne. Globalement, dixit Julie Léonard, c’est un beau cadeau du châtelain, désireux depuis son arrivée de s’intégrer au village: "Il donne en plus accès à l’eau et à l’électricité ; il a même fait des travaux d’urgence dans d’anciennes granges pour y permettre des spectacles et des concerts".

Tout le monde est le bienvenu le 19 août, y compris les touristes. Tout sera gratuit, à l’exception bien sûr de la nourriture (dont les petits pains de la confrérie du Crochon, de retour en ces lieux) et les boissons (dont évidemment la Crochon).

Alexis, un guide de 13 ans

Le programme est très varié (lire par ailleurs), l’idée étant de faire participer les associations locales. "Falaën mon beau village" va ainsi éditer de nouvelles cartes postales, tandis que des documents anciens seront exposés le jour des festivités d’anniversaire. Le cercle d’histoire sera aussi présent, notamment avec la présence du petit-fils de l’un de ses membres. Alexis Thiange, du haut de ses 13 ans, guidera et commentera des visites, dans le costume de l’un des anciens propriétaires, Feuillen de Coppin. Dixit la présidente du SI, "c’est impressionnant de voir comme il s’investit, c’est vraiment super".

Il y aura aussi un "camp Renaissance", près de l’étang, avec des démonstrations d’escrime (entre autres), ou encore des conférences déjantées par des personnages en costume (dans le style steampunk… à découvrir sur place), tandis que des artistes locaux exposeront leurs représentations du château ferme.

Pour conserver une trace de cet événement, il sera possible d’acheter des biscuits de chez Destrée, un artisan basé dans la vallée de la Molignée (à Warnant), qui éditera tout exprès des boîtes métalliques illustrées d’une carte postale du château ferme.