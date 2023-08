Un important chantier commence dans le centre de Beauraing

C’était dit, après la braderie, le centre de Beauraing va connaître un fameux chantier de rénovation. Sur papier, les travaux débuteront les 8 août et se clôtureront fin de l’année. La partie visée cette fois est la rue de Bouillon jusqu’au carrefour Saint-Roch. C’est donc la rue commerçante qui va être en chantier. Une artère centrale au regard de la mobilité. Pour les automobilistes, il faudra s’adapter et emprunter les déviations qui seront mises en place. Pour les aider durant cette période, ils peuvent déjà consulter une carte de circulation qui tient compte des travaux. Sur son site, www.beauraing.be, et sur sa page Facebook, www.facebook.com/beauraing, la Commune propose aux usagers de suivre l’actualité des travaux. Il sera notamment intéressant de reconsulter ces ressources à l’approche du mois d’octobre, lorsque, des changements dans les déviations seront opérés pour les automobilistes. Indiquons que prochainement, les Beaurinois recevront dans leur boîte aux lettres un courrier reprenant les différents itinéraires en vigueur.