Une dame suspectée de plusieurs vols dans des véhicules à Hastière

Le premier vol concerne une carte bancaire qui a été utilisée pour acheter pour 67,70€ de marchandises dans une station-service de Dinant avec la fonction “sans contact”. “Je n’ai pas de moyen de locomotion, je ne vais donc jamais à Dinant”, indique la prévenue qui conteste ce vol. Selon le parquet de Namur, celle-ci a néanmoins été reconnue par les policiers sur les images de vidéosurveillance du commerce.

Le 8 mars 2023, c’est une veste et un sac contenant une housse d’auto qui ont été volés. La prévenue aurait été vue, vêtue de cette veste, en train de rouler à vélo. Ce qu’elle conteste.

En avril, elle aurait dérobé une autre veste et une paire de lunettes de soleil. La veste a été retrouvée chez elle. Elle appartient, selon elle, à une amie. Une tentative de vol, qu’elle reconnaît cette fois, a par ailleurs été commise durant cette même période.

En mai, trois cartes bancaires et un gsm ainsi qu’un ordinateur portable ont été volés dans deux véhicules. La prévenue est en aveux du vol du PC mais conteste l’autre, même si elle était en possession du gsm. “Mon compagnon a cassé le mien lors d’une dispute une semaine plus tôt et m’a offert celui-là. J’ignorais qu’il était volé”, dit-elle.

Le parquet de Namur souligne que le jour du premier vol, soit le 23 février 2023, la prévenue venait d’écoper quelques heures plus tôt de 24 mois de prison avec sursis probatoire pour des faits similaires. Dans ce contexte, une peine de 18 mois ferme est requise. La défense, elle, sollicite un sursis probatoire pour les deux uniques faits reconnus. Jugement le 23 août.