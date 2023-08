Selon le parquet de Namur, ils sont venus avec une disqueuse pour découper un coffre et ont pris la fuite en voiture à l’arrivée du propriétaire. Leur voiture a été retrouvée avec différents objets volés à l’intérieur par des policiers de la zone Hermeton et Heure. Les cinq auteurs, dont quatre en séjour illégal en Belgique, ont été arrêtés et privés de liberté. Ils doivent encore être entendus par un juge d’instruction.