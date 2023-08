Une voiture folle sème la panique dans le quartier de la gare de Namur : des blessés, le conducteur agressé à la barre de fer ensuite !

La VW Scirocco de l'automobiliste. ©Florian Gillet

“C’est GTA Namur”

Richard Dessart, un Namurois amoureux de sa ville qui attire l’attention des autorités politique sur l’insécurité qui règne depuis plusieurs années dans le centre-ville, a pu constater les dégâts hier soir. “Pour le moment on sort le chien toujours à la même heure. Et il s’avère que ce soir, à cette heure-là, où on aurait dû être dehors, précisément où on sort, un gars a fait un genre de “Road Rage” en fonçant un peu sur n’importe quoi. Il y a une voiture défoncée au Square, un piquet défoncé rue de Fer, une épave au coin de la rue des Croisiers. Des morceaux de voiture au Square, avenue de la Station, rue Rogier, rue de Fer… C’est GTA Namur, j’ai l’impression. Il y avait cinq combis de police. […] Malheureusement on en arrive à un point où on doit “s’adapter” et “s’habituer” à ces comportements aberrants… ”, indiquait-il sur sa page Facebook.