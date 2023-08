Le passage sous voies de la rue Sodar accessible aux piétons depuis ce vendredi

Tous les Dinantais se souviennent encore du 24 juillet 2021. Ce jour-là, d’importantes chutes de pluies s’abattent sur la ville. Les quantités d’eau sont trop importantes pour être absorbées par les champs. L’égouttage, quant à lui, ne suit plus. La rue de Philippeville se transforme en un véritable torrent. Les rues Bribosia et Sodar, qui prolongent la rue de Philippeville, n’y échappent pas non plus. L’eau emporte et détruit tout sur son passage. Une quinzaine de véhicules terminent leur course sur le passage à niveau de la rue Sodar, lui aussi complètement détruit.