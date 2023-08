Dinant: un spectacle historique pour les 400 ans de l'église de Foy-Notre-Dame

Soixante personnes y participeront, en habits d’époque. Dix scènes referont vivre, sur site, l’histoire de l’église devenue sanctuaire marial depuis la découverte d’une statue de la Vierge dans un chêne, en 1609. Les répétitions du spectacle vont bon train depuis juin dernier.

L’abbaye de Leffe et Alain Crépin, président de la fabrique d’église et président du 400e anniversaire, collaborent au succès de la manifestation.

Les représentations auront lieu le 18 août à 18 et 21h, et les 19 et 20 août à 17 et 21h. Il n'y a pas de réservation.

Les prochains rendez-vous

Jusqu’au 15 décembre, une exposition est visible en permanence dans les jardins de l’église, intitulée Il était une fois Foy-Notre-Dame et ses pèlerinages. Le dimanche 3 septembre: marche sportive Foy-Vêves-Foy avec l’orchestre les Croqu’noires. Le dimanche 17 septembre à 10h, pèlerinage du doyenné de Dinant. Le 21 octobre à 15h, conférence d’Axel Tixhon, professeur à l’UNamur, sur l’influence des Jésuites à Dinant et Foy-Notre-Dame dès le 17e siècle. Toujours disponibles: la bière du 400e anniversaire et le CD en l’honneur de Notre-Dame de Foy.