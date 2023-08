90% des régatiers ont respecté le thème. ©Sébastien Monmart

Et comme chaque année, l’ambiance était au rendez-vous. Certains régatiers, plus chauds que d’autres, avaient tout prévu pour rafraîchir le public présent, qu’il soit en bord de Meuse, sur des bateaux privés ou sur la terrasse de l’Hôtel Ibis.

Pour cette édition, l’organisation avait décidé de mettre le monde agricole à l’honneur. Le thème : “Ferme sur Meuse”.

Et même si celui-ci n’est pas obligatoire, il a été respecté par pratiquement tous les régatiers. Les baignoires étaient transformées en basse-cour, en tracteur géant, en poulailler, en petit marché ou en poule géante. D’autres faisaient référence à City Farmer Simulator ou l’Amour est dans le Pré avec l’équipage Radio Contact,…

“ On doit être à 90 % de baignoires décorées sur ce thème. C’était accrocheur et sans doute un peu plus facile pour la décoration des baignoires. Il en faut pour tout le monde et pour tous les goûts”, se réjouissait Jean-Olivier Meyfroidt. Les participants avaient également revêtu leurs plus beaux déguisements de poules, vaches ou paysans.

Une ambiance bon enfant à la 41e Régate de baignoires de Dinant

Niveau participation, les organisateurs espéraient quarante baignoires, en kit et constructions personnelles confondus. Il y en avait finalement 34. “Pour les 15 baignoires en kit, c’était complet en 45 minutes. Pour les autres (19), on est dans la moyenne mais on espérait tout de même en avoir quelques-unes de plus. Néanmoins, la qualité des baignoires et de l’événement compensent cette légère déception”, termine Jean-Olivier Meyfroid.