Depuis le début du 20e siècle, de nombreuses fouilles archéologiques y ont mis en évidence un patrimoine allant du Mésolithique aux Temps Modernes. Une partie des objets trouvés est actuellement exposée au Musée PrehistoHan. La rivière souterraine est restée intouchée jusqu’en 1963, date du début des fouilles archéologiques subaquatiques. Sous la direction de Marc Jasinski, le “Groupe de Plongée Souterraine de Han-sur-Lesse” (1963-1986), ancêtre du CRAF (1987-), inaugurait cette nouvelle discipline en Belgique. Pourtant, ce site archéologique exceptionnel reste, encore aujourd’hui, paradoxalement méconnu de la communauté scientifique et du grand public en dehors de nos frontières.

Le domaine indique : “La réalisation d’une synthèse archéologique est devenue, dès lors, l’un des enjeux majeurs de la recherche. Afin de mener à bien ce projet, le Centre de Recherches Archéologiques Fluviales (CRAF) poursuit, depuis 2012, avec le soutien du Domaine des Grottes de Han, une double politique scientifique. D’une part, le secteur du Trou de Han, situé à la résurgence de la Lesse, fait l’objet de nouvelles fouilles archéologiques subaquatiques afin d’obtenir des éléments de compréhension de l’évolution du cours de la Lesse et de ses abords. D’autre part, le CRAF mène un projet visant à rassembler l’ensemble des archives illustrant les activités archéologiques à la Grotte de Han depuis 1902 afin de constituer et de préserver un fonds de documentation unique en Belgique.”

Aujourd’hui, dans le cadre de la célébration des 60 ans du début des fouilles dans la rivière, le CRAF met en ligne plus de 150 archives https://independent.academia.edu/CRAF1959/Archives- (GPSH et présente la première carte archéologique qui synthétise toutes les opérations de fouilles réalisées dans la Grotte de Han depuis celles de E. de Pierpont et J. Godelaine au début du 20e siècle sous le porche de la Galerie de la Grande Fontaine. Cette année, les fouilles se déroulent du 8 au 26 août. Une exposition photos réalisée par le SPW (Service public de Wallonie) /Olivier Gilgean, complétée par des panneaux explicatifs, est présentée à la sortie de la Grotte.