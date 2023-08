Faute d'entretien, le bornage de la Lesse, censé faciliter les interventions des secours, ne sert à rien

Douze ans plus tard, ces bornes, qui avaient pourtant une raison d’être, ne servent à rien. Le porte-parole de la zone Dinaphi, Patrice Liétart, a récemment attiré notre attention à ce sujet. “J’ai fait la descente de la Lesse il y a quelques semaines et à part les panneaux de recrutement de la SNCB, rien ne m’a marqué”, ironise-t-il. “Ces bornes sont en pierres et font 30cm de haut avec des chiffres romains dessus. Ils ont voulu faire quelque chose d’esthétique, ce qui les rend invisibles et pas du tout fonctionnelles”, poursuit Patrice Liétart. “Elles sont tellement peu fonctionnelles que plus personne ne sait qu’elles existent. Nous n’avons d’ailleurs jamais eu d’appel pour une intervention en nous signalant la position d’une de ces bornes. Or, elles ont du sens car à part certains ponts, qui peuvent au passage nous induire en erreur, nous n’avons aucun repère visuel le long de la Lesse. Nous avions cette même problématique de localisation aux Lacs de l’eau d’Heure, où j’ai travaillé par le passé. Là-bas, une centaine de poteaux de 2m de haut qui reprennent des initiales et des chiffres ont été installés et tout est cadastré. Désormais, les secours savent intervenir rapidement. ”

“Un système qui n’est globalement plus fonctionnel”

Du côté du SPW, on confirme que la cartographie a été fournie, en son temps, aux services de secours. Mais on avoue aussi facilement que, “globalement, le système n’est plus fonctionnel pour plusieurs raisons”. La première est le manque d’entretien. “Il avait été convenu avec les loueurs en place que l’entretien régulier (fauchage autour des bornes) du bornage leur revenait. Globalement, cela n’a pas été fait, les bornes ont vite été rendues invisibles”, nous indique-t-on au service communication du SPW.

Olivier Pitance, actuel unique loueur de kayak sur la Lesse, réfute cette affirmation. “Deux fois par an, on dégage la végétation qu’il y a autour. On passe aussi avec une tronçonneuse lorsqu’il y a un “coup d’eau”. Notre équipe technique nettoie par ailleurs la Lesse trois fois par semaine. De notre côté, le job est fait. ”

Le remplacement des étiquettes et/ou des bornes dégradées/disparues revient par contre à la Région wallonne. C’est à ce niveau que le bât blesse. Olivier Pitance assure avoir déjà alerté les personnes compétentes en temps voulu. En vain. “La Lesse subit régulièrement des crues. Les bornes ayant été placées il y a plus de 10 ans, certaines ont été emportées, malgré le renforcement des fondations initiales. Le placement de telles bornes est complexe, l’accès au cours d’eau pour les engins de terrassement est parfois difficile en fond de vallée, la propriété de fond des terrains est très souvent privée. Pour ce qui est du contrôle des bornes par les agents du SPW, la gestion des priorités à la DCENN (direction des cours d’eau non navigables) s’oriente plutôt actuellement vers la gestion des conséquences des inondations de juillet 2021. Les travaux sont priorisés, certains cours d’eau doivent être partiellement ou complètement reconstruits, cela nécessite des ressources humaines importantes, qui ne sont pas inépuisables dans la direction concernée”, précise-t-on au SPW.

Enfin, le coût justifie aussi l’absence d’intervention. “Ce placement coûte très cher, pour un rapport coût/bénéfice défavorable. S’il est indéniable que l’idée d’une telle signalétique est intéressante, beaucoup de kayakistes n’emportent pas leur GSM, et quand ils en ont un, le réseau est parfois inexistant.”

Le système ne devrait donc pas être rendu plus efficace. Une situation qu’on regrette évidemment du côté des pompiers. “Car en saison, les interventions sur la Lesse sont récurrentes. ”