Dinant Montmartre : 110 artistes dans les quartiers Saint-Nicolas et Saint-Roch, le 24 septembre

Cette année, le cap des 110 artistes inscrits est passé depuis quelques jours et d’autres viendront encore s’ajouter au dernier moment. “Certains artistes viennent de loin pour nous faire découvrir leur art. Artistes et artisans d’art de qualité, il y en aura pour tous les goûts ! Dinant Montmartre est un événement gratuit et familial. Vous y rencontrerez des passionnés d’art, des collectionneurs mais également des passants, des curieux, des promeneurs, des familles qui viennent découvrir, s’intéresser, s’ouvrir aux différentes techniques artistiques proposées.” Cet événement offre également un accès à l’art à des personnes qui n’ont pas la possibilité ou l’habitude de pousser la porte d’un musée, d’une galerie. Ce musée éphémère devient ainsi un véritable lieu de rencontre, rassemblant en moyenne près de 4000 visiteurs.

Pour cette édition de Dinant Montmartre, l’organisation va mettre à l’honneur l’artiste dinantais Charles Conreur, photographe dinantais. Une exposition rassemblant certaines de ses œuvres prendra place dans le Hall du Centre Culturel et sera accessible gratuitement les 23 et 24 septembre de 10h à 18h. L’artiste ayant influencé et inspiré plusieurs générations de photographes, cette exposition accueillera également Philippe Dehuit, qui a été élève de Charles Conreur durant 5 années, et Jean-pol Sedran, photographe autodidacte, pour qui Charles Conreur est un véritable mentor.. Ce sera donc une triple exposition qui sera accessible gratuitement tout le week-end de Dinant Montmartre.

”Pour l’édition 2023, nous proposerons une nouveauté organisée avec la collaboration du centre culturel de Dinant : le village “les artistes de demain”. L’esplanade princesse Elisabeth accueillera un mini village “Les artistes de demain”. Cet espace regroupa des écoles avec option art et permettra de mettre en avant leur établissement ainsi que le travail et talent de leurs élèves. D’un autre côté, comme à son habitude, la place St Roch accueillera notre espace expression libre permettant aux plus jeunes de mettre leur touche de couleur à l’événement. L’école Notre Dame de Dinant y présentera également un atelier pédagogique sur différentes techniques artistiques.”

Infos : www.facebook.com/DinantMontmartre www.dinant-montmartre.be