Le domaine des Grottes de Han, ce joyau de l’archéologie fluviale (Vidéo)

Marc Jasinski Jérôme Noël ©Jérôme Noël

Si le Trou de Han est devenu un lieu emblématique de ce type d’archéologie, c’est grâce à un homme et son équipe, Marc Jasinski. C’est après une plongée en Corse qu’il décide de vivre de sa passion. Son terrain de jeu devient la Lesse, à Han, où il a passé son enfance dans la ferme de son grand-père. Il plonge une première fois à proximité de la grotte en 1958. "Paul Cornet, un technicien de la grotte, m’a alors proposé différents endroits à explorer selon… ses intuitions. À chaque fois, il a eu raison. J’ai d’ailleurs, sur ses conseils, plongé dans un siphon." C’était quitte ou double pour Marc Jasinski. "C’est sans doute, après la haute montagne, la forme d’exploration la plus dangereuse. J’ai plongé dans une galerie noyée sans savoir ce qu’il y avait de l’autre côté. C’était, au final, une grande réussite. Elle a permis d’ouvrir la voie pour les générations futures." Ce qui démontre un peu plus l’exploit du plongeur, c’est son équipement de l’époque. "J’avais une combinaison adaptée pour les eaux chaudes. À Han, la température est un peu plus froide (rires) . Je grelottais mais, par contre, je ne suis jamais tombé malade !" Ce n’est qu’en 1963 que ses recherches se professionnalisent grâce à différents appuis financiers. "Pendant plusieurs années, j’ai frappé aux portes pour trouver du soutien. Il y avait, ici au Trou de Han, un potentiel archéologique extraordinaire. La difficulté à l’époque, c’est qu’il n’y avait pas réellement d’intérêt porté à la recherche subaquatique."

Des offrandes ?

Grâce à sa détermination, les archéologues défilent depuis 60 ans dans la Lesse, dans la grotte et à ses pieds. "Aujourd’hui, personne ne peut précisément dire pourquoi les hommes ont investi ce lieu au fil des siècles. Il y a une hypothèse: un lieu de culte car les objets retrouvés proviennent de toute l’Europe. Cet endroit était une sorte de Saint-Jacques-de-Compostelle. On peut dès lors imaginer, pour une partie de l’histoire, que les objets étaient des offrandes à la rivière." Retraité depuis 2015, Marc Jasinski continue de raconter son histoire. De nombreux objets qu’il a découverts sont aujourd’hui à admirer dans le musée des grottes. "J’ai même conçu les maquettes qui sont exposées", s’amuse le nonagénaire qui se bat aujourd’hui pour obtenir davantage de soutiens financiers des pouvoirs publics pour ce type d’archéologie.

Vite dit

Sa hantise: la toilette

Ses premières plongées dans la Lesse, Marc Jasinski les a réalisées avec une combinaison destinée aux eaux chaudes. "Elle était en une pièce. Je n’avais qu’un trou de 30 cm pour faire passer mon corps. Pour faciliter le passage, nous utilisions du talc. Ensuite, pour la retirer, il fallait compter une vingtaine de minutes et surtout deux autres personnes pour m’aider. Ma hantise, c’était d’avoir besoin d’aller à la toilette. J’ai donc installé une sorte de réservoir dans ma combinaison en cas de besoin urgent. Mais un jour, il s’est vidé à l’intérieur. Mes coéquipiers m’en ont voulu car les combinaisons n’étaient pas individuelles (rires)."

Le précieux carnet d’Albert Hénin

Une autre personne a, selon Marc Jasinski, joué un rôle majeur dans la conservation de l’histoire de la plongée subaquatique à Han-sur-Lesse: Albert Hénin. "C’était un professeur de latin et grec retraité. Il ne plongeait pas mais il notait et dessinait toutes nos découvertes de la rivière dans un carnet. C’est grâce à lui que nous avons aujourd’hui une trace de l’ensemble de nos recherches. Son carnet est d’ailleurs exposé au musée."

Sa plus belle découverte

Lors de ses recherches dans la Lesse, Marc Jasinski a découvert une plaque de laiton gravée de caractères latins. "Il s’agit d’un document rarissime. C’est le diplôme d’un vétéran de la guerre prétorienne de l’empereur Trajan. Cet objet date de l’an 108. C’est un diplôme qu’une personne a reçu après son service honorable dans l’armée. Il lui a permis d’être délivré de ses obligations militaires."