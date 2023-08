Le second est la récupération. Là aussi, différents stages et ateliers sont programmés. “Comment cuisiner avec des restes ? Comment customiser ses chaussures, etc. On se rend compte qu’à Dinant comme ailleurs, la vie n’est facile pour personne. Il est donc utile de pouvoir apprendre à récupérer et faire appel à sa créativité”, explique la directrice du CCRD, Jessica Donati. Un spectacle “éco-responsable” consacré à ce sujet sera aussi à l’agenda le 13/02 avec La bombe humaine.

Une nouvelle formule d’atelier

Le CCRD proposera par ailleurs une toute nouvelle formule d’ateliers tout au long de l’année. “Des ateliers one-shot le jeudi soir à partir de 15 ans et le dimanche dès 4 ans. Chacun a une thématique : sérigraphie, cuisine anti-gaspi, seconde vie du textile, gravure sur tetra pak, mobilier à neuf, etc.”

Infos : https://www.ccdinant.be/projets