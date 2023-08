Les pompiers de Dinant ouvrent leurs portes le dimanche 3 septembre

L’Amicale des pompiers de Dinant organise, le dimanche 3 septembre 2023, une journée portes ouvertes au sein de la caserne dinantaise. L’occasion de découvrir le matériel et le métier de pompier et d’assister à plusieurs démonstrations : parcours en milieu enfumé ; capture de nouveaux animaux de compagnie ; désincarcération ; tyrolienne ; maison du feu ; réanimation cardio-pulmonaire ; etc.