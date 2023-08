Descente de la Lesse : communiquer pour sensibiliser à la consommation d’alcool et au respect de l’environnement

Olivier Pitance, actuel unique loueur de kayaks sur la Lesse, précise que cette communication ne fait pas suite à des comportements récents. “Cela s’inscrit dans un processus d’amélioration et de respect de l’environnement permanents. Notre clientèle est la même qu’ailleurs : 5 % manquent d’éducation. C’est pour eux qu’on tape sur le clou en utilisant les nouveaux canaux de communication”, explique-t-il.

La consommation d’alcool n’est pas interdite à bord des kayaks. Néanmoins, tout n’est pas autorisé pour autant. “Les kayakistes disposent d’un seau de 10L pour leur pique-nique, un essuie, l’une ou l’autre canettes, etc. Mais monter dans un kayak avec un casier de bière ou un frigo box est interdit, tout comme le matériel de sono et les barbecues portables. Des contrôles sont effectués à l’embarquement. ”

La marge de manœuvre reste toutefois limitée pour les responsables. Remplir une bouteille de soda en plastique avec de l’alcool fort est aisé. Alors que certaines personnes n’hésitent pas à embarquer le matériel interdit en cours de parcours. Malgré cela, Olivier Pitance rappelle qu’il y a 20 ans, il y avait 20 buvettes le long du parcours. “Les gens boivent beaucoup moins maintenant. ”

Trois sacs-poubelle sur 20km

Cette sensibilisation via la communication vaut également pour les détritus. “La vallée de la Lesse est un espace public repris en zone Natura 2000. Il y est interdit de jeter ses déchets dans la Lesse et sur les bords. Malheureusement, nous faisons parfois de bien tristes constats. Pourtant, comme indiqué à plusieurs étapes du processus de réservation, des sanctions sont prévues par les autorités compétentes pour les contrevenants qui ne respecteraient pas l’interdiction. Un seau est distribué au départ, qui conservera parfaitement votre pique-nique avant la pause repas, et vos éventuels déchets après, afin que vous puissiez les jeter dans l’une des poubelles disponibles à l’arrivée”, peut-on lire sur les réseaux sociaux.

Malgré cela, canettes, bouteilles et morceaux de papier aluminium sont encore ramassés. “On est à trois sacs-poubelle sur la descente de 20km. Sur les routes wallonnes, c’est un sac tous les 100m. Toutes proportions gardées, on n’est pas mal même si chaque canette dans l’eau est une canette de trop”, conçoit Olivier Pitance.

Ce dernier rappelle que les déchets n’émanent pas seulement des kayakistes. “Quand près de 100 personnes font un barbecue à Walzin, où il n’y a même pas une poubelle publique, on ramasse pour eux.”