Cet événement familial est entièrement organisé au profit du Télévie. Au programme de la journée : une balade canine (deux parcours possibles de 5 et 7km ; départs libres entre 9h et 16h), diverses démonstrations et/ou initiations (Agility, Obéissance, Doggy dance, hoopers, Cani-cross,…) ainsi qu’une multitude de stands “conseils” tenus par des professionnels du chien (Vétérinaires, ostéopathe, conseillère en secourisme canin, massothérapeute, toiletteuse, comportementalistes, photographes…).

Un espace de conférence sera également aménagé.

Sur le site, seront prévus également un espace pour les enfants avec diverses activités, un bar et une petite restauration. L’an dernier, plus de 2000 maîtres et 2500 chiens étaient présents à l’aérodrome de Cerfontaine.

Tarif : 5€/pers pour les plus de 12 ans.