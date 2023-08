Ciney : Deville vire Anne Pirson de la liste ICI

Dans ce conglomérat, il avait été prévu que chaque sensibilité politique vienne avec ses personnalités, c’est ce qui aurait de nouveau dû se passer alors que le prochain scrutin se profile. Mais voilà, le bourgmestre a décrété que figurer aux côtés d’Anne Pirson lui était désormais impossible, à cause de problèmes purement personnels et même très personnels. Entre lui et elle. Il ne part pas, il exclut plutôt l’échevine, manu militari.

Oukase mayoral

On le lira plus loin, si du point de vue des socialistes, on semble comprendre, c’est la douche froide chez les Engagés. L’échevine Laurence Daffe n’avale pas les arguments mayoraux, puisés dans la sphère privée, alors que sa collègue, dit-elle, a tout sauf démérité sur le plan de la gestion de la chose publique. Deville agissant en espèce de maître absolu. Laurence Daffe confie que son collègue échevin Gaëtan Gérard, lui aussi Engagé, "est très, très affecté". La question: les amis politiques d’Anne Pirson vont-ils accepter cet oukase sans moufter ? Pas de réponse à chaud. La réflexion se tiendra dans les prochains jours. Mais quelle que soit la réaction, quelque chose vient de se casser au sein d’Intérêts cinaciens. Le scrutin communal, c’est dans plus d’un an. Ça risque de sembler long. On le lira par ailleurs, Anne Pirson n’a pas l’intention de s’effacer d’ici là. Ambiance de merde assurée, image de belle équipe déchirée.

Du côté socialiste, l’échevin Jean-Marc Gaspard, lui, ne consent qu’un bref commentaire, en soutien total à Frédéric Deville: "Moi, je suis totalement derrière le bourgmestre, je partage son point de vue, compte tenu de ce qui s’est passé. Je comprends sa position de ne pas pouvoir figurer sur la même liste qu’une personne qui est l’épouse de celui qui l’a agressé".

Pétaudière politique sur fond de sphère privée: le climat est détestable. Chez les Engagés, on considère que les conséquences politiques de cette histoire ne sont pas très correctes. Doux euphémisme pour exprimer que c’est dégueulasse.