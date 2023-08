Le centre culturel de Dinant lance un appel aux créateurs et artisans pour la première édition du marché “Les Loupiotes”

Toutes les disciplines – hors produits de bouche – sont les bienvenues : illustration, couture, création de bijoux, sérigraphie, etc. Entre 20 et 30 créateurs et artisans seront sélectionnés par un jury. Leur présence est demandée durant les 3 jours et un emplacement de 2m (20€) sera mis à leur disposition, pour cet événement qui se déroulera en intérieur.

L’objectif de ce marché est de donner un coup de projecteur sur les talents et la créativité made in Belgium.

Inscription pour le 15 septembre via www.ccdinant.be/posts/les-loupiotes