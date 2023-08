Le chef cinacien, Régis Alexandre, va ouvrir le “Bistrot Gourmand” au sein de la distillerie Wave Distil à Sorinnes

Son nom : le Bistrot Gourmand. “Benoît et Thierry (Ndlr : les administrateurs de Wave Distil) faisaient partie de mes clients car ils appréciaient ma cuisine. Moi j’ai appris à connaître leurs produits (différents spiritueux) et j’étais d’ailleurs une des rares à les proposer. Il y a un an environ, je leur ai rendu visite à Sorinnes. Un magnifique endroit avec du potentiel qui n’est occupé qu’à 80 %. Quand j’ai vu leur rez-de-chaussée vide, j’ai lâché : “On pourrait presque y faire un restaurant. ” Trois jours après, ils me recontactaient, intéressés par l’idée”, explique Régis Alexandre.

Depuis un an, les principaux intéressés travaillent sur ce projet. Ce jeudi, l’heure était au grand déménagement. “Je déplace tout mon restaurant là-bas : ma cuisine, mes tables, mes chaises, etc. Ici, j’avais une capacité de 25 places. Là-bas, on sera à 40, voire 50”, poursuit le chef.

Bien que son futur établissement se trouvera au sein de la distillerie, Régis Alexandre restera le seul maître à bord. Il ne compte pas changer sa manière de cuisiner. Néanmoins, il mettra les spiritueux locaux en valeur et les utilisera dans certaines de ses préparations. “Je reste le gérant du restaurant. C’est moi qui choisis la carte, les horaires, etc. Ma cuisine sera toujours gourmande et généreuse. Tous les produits de la distillerie seront disponibles en apéro et en digestif. Certains produits seront par ailleurs utilisés dans la confection de quelques plats. Par exemple ? Un baba au rhum épicé ou une pièce de bœuf avec une sauce au whisky. ”

Le restaurant ouvrira ses portes du lundi au vendredi, tous les midis, ainsi que le lundi et le vendredi soir. Un menu à thème sera par ailleurs proposé un samedi soir par mois.

Après 26 ans passés comme indépendant à Ciney, Régis Alexandre, qui a aussi présidé durant quelques années le club des commerçants, quitte donc sa commune sur le plan professionnel. “C’est avec un petit pincement au cœur que j’ouvre mon commerce ailleurs qu’à Ciney mais d’un autre côté, il n’y a pas une personnalité politique qui est venue me voir pour que je reste donc je n’ai pas de regret à ce niveau-là”, termine le restaurateur.