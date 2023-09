Un chantier de 45 jours ouvrables va commencer dans le centre-ville de Ciney

Ces travaux sont qualifiés de “nécessaires”. En effet, ces derniers mois, plusieurs fuites d’eau importantes dues à la vétusté des canalisations ont impacté un certain nombre de riverains et de commerces. “Les canalisations qui seront remplacées alimentent en eau tout le centre-ville. Ces travaux sont prévus jusqu’à fin novembre 2023, sous réserve des conditions météorologiques et des aléas du chantier. La Ville a imposé la fin de ce chantier avant la période des fêtes de fin d’année. ”

Chantier divisé en deux phases

Le chantier sera divisé en deux phases. La première concernera le tronçon de la rue Courtejoie jusqu’à la rue des Héros, pour une durée d’environ 25 jours). Ce tronçon sera fermé à la circulation durant l’intervention. Des déviations seront mises en place. Le haut de la rue du Centre sera accessible aux automobilistes, du feu tricolore jusqu’à la rue des Héros dont le sens de circulation sera inversé afin de permettre aux voitures de remonter jusqu’à la Place Monseu.

La seconde phase des travaux se concentrera sur un tronçon allant de la rue des Héros jusqu’au carrefour du feu tricolore pendant environ 20 jours. Ce tronçon sera fermé à la circulation. La rue des Héros sera également inaccessible.

Pendant toute la durée du chantier des deux phases, le sens de circulation de la rue Courtejoie sera inversé (elle sera en phase descendante). Cela permettra une accessibilité à la rue du Commerce.

Les commerces resteront accessibles

Malgré les difficultés annoncées, les autorités communales cinaciennes se veulent rassurantes pour les commerçants et les clients : les commerces resteront accessibles à pied pendant toute la durée des travaux. Pour encourager les clients à poursuivre leurs achats dans le centre-ville, le Conseil communal a décidé d’augmenter la durée du parking gratuit dans le centre-ville. Elle passera à deux heures sur les places “horodateurs” pendant toute la durée des travaux, au lieu des 20 minutes actuelles. Il est toutefois obligatoire de démarrer une session de parking à l’horodateur ou via l’application pour bénéficier de cette gratuité.

Ce chantier aura également des répercussions sur la circulation des bus. Les arrêts situés rue du Centre seront supprimés et des déviations seront mises en place. Les lignes 126b, 13, 66, 69, 48, 43/1, 43/2, 47, 57/1, 128, 129 et 130 sont concernées. Infos : www.letec.be.