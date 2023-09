1.300 élèves de Ciney, Hamois, Havelange et Somme-Leuze vont réaliser un maximum de trajets vers l’école en privilégiant la mobilité douce

Ce projet, lancé par le Groupe d’Action Locale Condroz-Famenne (GAL), concerne 24 écoles et près de 1.300 élèves des communes de Ciney, Hamois, Havelange et Somme-Leuze. Du 11 au 30 septembre, ils réaliseront un maximum de trajets vers l’école en privilégiant la mobilité douce, que ce soit à pied, à vélo, en covoiturage ou en bus. “Le Fabuleux Défi Mobilité des Écoles est l’occasion de sensibiliser les élèves à l’impact positif de la mobilité douce sur la santé et l’environnement, de leur faire tester les modes actifs et alternatifs et de les aider à devenir plus autonomes. Les distances et participations seront comptabilisées”, indique-t-on au GAL Condroz-Famenne.

Chaque enfant recevra son propre carnet de bord. Pour la classe, l’enseignant opte soit pour un comptage papier, soit pour un formulaire numérique. L’entrée de l’école se pare quant à elle d’un dispositif pour une vue d’ensemble des scores de l’établissement.

Des récipients se rempliront quotidiennement de jetons des 3 couleurs. Les compteurs seront remis à zéro à la fin de chaque semaine et les scores publiés sur la page Facebook du GAL le lundi suivant.

Les élèves formés depuis 5 ans

Ce défi s’inscrit dans la continuité. Depuis 5 ans, les élèves de la 3e maternelle à la 6e primaire du territoire Condroz-Famenne suivent une formation “Cursus Mobilité”. Initiée par le GAL, elle permet à ces enfants de devenir des piétons et cyclistes responsables tout au long de leur formation fondamentale.