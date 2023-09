Davantage d’autonomie pour le domaine provincial de Chevetogne

Le domaine pourra désormais négocier de manière plus approfondie les tarifs non seulement d’entrée mais aussi des salles, hébergements et activités pour permettre de moduler complètement les offres de service aux partenaires. “Ce type d’évènement draine en effet un nouveau public que le domaine ne touchait pas forcément jusqu’ici et ouvrir la négociation permettra ainsi, par la même occasion d’augmenter son pouvoir d’attractivité et donc, sa notoriété”, indique-t-on du côté de la province de Namur.