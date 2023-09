Le bourgmestre d’Onhaye, Christophe Bastin, dévoile déjà sa liste pour les communales de 2024

Les prochaines élections communales belges sont prévues le 13 octobre 2024. Soit dans un peu plus de 13 mois. Les candidats et la population ont donc encore le temps de voir venir. Pourtant, dans la commune d’Onhaye, le bourgmestre et ses colistiers sont déjà prêts. Ils ont annoncé, il y a quelques jours, la composition de la liste ICO (Intérêts Communaux Onhaye) en vue de ces futures communales. “Je pense que nous sommes les premiers”, déclare le bourgmestre d’Onhaye Christophe Bastin. “Je n’ai pas encore vu de liste complète en province de Namur et mes collègues parlementaires, qui viennent des autres provinces wallonnes, n’ont pas encore vu sortir de liste complète non plus. Je me pose même la question pour la Flandre. Nous étions 12 sur 13 depuis quelques mois. Il ne nous manquait plus que la 13e personne. On a privilégié un agriculteur, en la personne de Jérôme De Groote. Nous avons une liste très équilibrée, composée de gens populaires dans leur village. ”