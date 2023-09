Une nouvelle ferme partagée à Buissonville

Le choix de l’association, il et elle l’ont fait par envie de partager leur métier, mais aussi d’alléger les contraintes liées à l’élevage. “C’est un modèle solidaire qui nous permet de nous reposer l’un sur l’autre de temps en temps, par exemple pour pouvoir prendre des vacances, mais aussi de mutualiser certaines charges et de nous assurer un revenu digne”, ajoute-t-il.

Pour bénéficier des prairies sur lesquelles pâtureront leurs animaux, Sophie et Norbert ont fait appel à la coopérative Terre-en-Vue, une façon originale et collective de penser l’accès à la terre. “On a décidé de ne pas être propriétaires des terrains”, explique Sophie, “de toute façon les prix nous rendent l’achat impossible. À la place, ils appartiendront à la coopérative Terre-en-Vue, qui collecte de l’épargne citoyenne pour acquérir des terres agricoles, et les met ensuite à disposition de projets d’agriculture durable et nourricière.”

Les particuliers ont donc la possibilité de prendre des parts dans la coopérative de Terre-en-vue afin de contribuer au financement des terrains. Terre-en-vue achète les terres et en reste propriétaire. Elle les met à disposition de Norbert et Sophie, qui en échange s’engagent à les exploiter dans un but alimentaire et de façon respectueuse de l’environnement. Le jour où leurs activités prennent fin, les terres sont mises à disposition d’un autre projet. De cette façon, Terre-en-vue garantit que les terrains agricoles sont utilisés pour une agriculture juste et durable. Elle enraye aussi la spéculation foncière, puisque les parcelles passent d’un projet à un autre sans être revendues. De leur côté, les citoyens et citoyennes peuvent investir leur argent sans risque dans un projet qui bénéficie à l’agriculture locale. “C’est bizarre de se dire que ces prairies ne seront pas à nous”, admet Norbert, “mais ça nous semble juste qu’elles soient plutôt comme un bien commun qui nous est mis à disposition tant qu’on respecte le contrat et qu’on produit des aliments sains pour les gens des environs.”

Il est désormais possible de prendre des parts de coopérative et de suivre la Ferme du Fond du Buisson sur le site de Terre-en-Vue :

https://terre-en-vue.be/les-projets/namur/ferme-du-fond-du-buisson/

https://www.youtube.com/watch?v=tpNd5smzeTg&t=1s