"Salle des profs", nouvelle série de la RTBF, co-écrite et réalisée par le Dinantais Christophe Bourdon

L’aventure de la série Salle des profs (coproduite par la RTBF et Octopods) a démarré voilà deux ans. " La RTBF avait lancé un appel à projets. J’avais rencontré Pierre-Yves Wathour, sur le Grand cactus (NDLR: ils sont co-auteurs pour l’émission, aux côtés de Jérôme De Warzée). On a sympathisé et eu envie de faire quelque chose ensemble."

Un des critères pour espérer une subvention: proposer un lieu unique. La salle des profs est arrivée naturellement. Pierre-Yves Wathour étant… prof de math. Le projet a été retenu. L’aventure a démarré. "L’écriture a été très agréable, on s’est très bien entendu. Après ma chronique sur La Première, il m’arrivait de filer dans une boulangerie à côté de l’école de Pierre-Yves. On s’y retrouvait pendant une heure de fourche pour travailler."

L’écriture du scénario s’est étalée sur plusieurs mois. "L’avantage, c’est que Pierre-Yves est sur le terrain, ce qui a aidé pour les idées. Après, il a fallu trier pour que ça reste grand public."

En mars dernier, 50 épisodes ont été mis en boîte, dont un bêtisier. Vingt jours de tournage ont été nécessaires. Les capsules se veulent bienveillantes. "L’idée c’est de revaloriser le métier de prof, d’en parler de façon positive . Dans la série, il n’y a pas de grossièreté, le programme se veut familial et l’humour bon enfant. C’est très différent du Grand cactus qui est plus ironique et mordant."

Couchard, Rutten, Saule

Au casting, on retrouve Baptiste Lalieu (le chanteur Saule). " Peu le savent, mais il a fait le conservatoire. Je l’avais repéré dans Une part d’ombre." On découvre aussi Renaud Rutten et l’excellent Jean-Luc Couchard ( Dikkenek). "Ce sont deux monstres du cinéma. Le duo dans la série est impressionnant. Ils crèvent l’écran. La dynamique est folle."

Lors de la première vision de cette Salle des profs, le ton est déroutant. Il faut l’apprivoiser. Au fil des capsules, on s’attache aux personnages, on capte leur mode de fonctionnement. "Plus on avance dans les épisodes, plus c’est fou . Il y a beaucoup d’inepties. Nos personnages se chamaillent, mais ils s’aiment. Et à côté, ce sont de super-bons profs."

Les capsules sont volontairement très différentes. Certaines envoient des messages, évoquent la réalité de terrain "comme le pacte d’excellence… dont on ne comprend rien". D’autres sont plus burlesques. Comme celle lors de laquelle le directeur amène un poney dans la salle des profs.

Des invités intègrent aussi la série: une maman d’élève, un prof parisien insupportable ou encore un policier désabusé amené à régler une affaire de vol de sandwich du directeur.

Les épisodes inauguraux ont été présentés lors d’une avant-première, devant… des professeurs, à l’UGC De Brouckère (Bruxelles). "Ils nous ont dit que ça reflétait bien la réalité ", souffle Christophe Bourdon. Il garde d’excellents souvenirs de cette aventure. "C’est la première fois que je réalise aussi longtemps, et à deux. On ne s’est pas ennuyé sur le plateau. On a dû refaire certaines prises tellement on rigolait derrière."