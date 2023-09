Un jeune homme poursuivi à Dinant pour un vol à Jumet : “On a vu cette voiture ouverte et on a pris ce qu’il y avait dedans”

Trois individus ont commis un vol dans un véhicule, le 6 septembre 2018 à Jumet. L’un d’eux a écopé, en avril 2023, de huit mois de prison ferme, par défaut. Ce mardi matin, le jeune homme a fait opposition à ce jugement. Il n’avait pas reçu la citation qui le convoquait devant le tribunal correctionnel de Dinant. “Ce soir-là, nous étions trois en voiture. Un de mes amis a eu besoin d’uriner. On s’est arrêté et c’est à ce moment qu’on a vu cette voiture qui n’était pas verrouillée. On a pris ce qu’il y avait dedans”, explique le prévenu.