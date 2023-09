Deux ans de prison avec sursis pour des coups avec préméditation à Viroinval

Il y a deux semaines, un homme né en 1983 comparaissait devant le tribunal correctionnel de Dinant pour des faits de coups et blessures avec préméditation et une tentative d’assassinat commis le 19 février 2023 à Viroinval. On lui reprochait d’avoir tenté de porter plusieurs coups à l’aide d’un couteau d’une lame de 5,5cm à un homme à qui il avait déjà mis un coup de poing quelques heures plus tôt, lors d’une soirée à Olloy-sur-Viroin.