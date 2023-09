Dinant : sur le commerce, le double discours de la majorité

La proposition d’adoption d’une motion de soutien au commerce de proximité, inspirée par la Commune de Colfontaine, a fait bondir l’opposition dinantaise. " J’entends que vous voulez lutter contre l’installation de grandes surfaces et on autorise cinq nouvelles enseignes sur les hauteurs de Dinant , lâche Christophe Tumerelle (LDB). C’est antinomique ce que vous proposez là. On se demande où vous voulez en venir."