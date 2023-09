Une dame porte trois coups de couteau à son mari pendant qu’il dort à Cerfontaine

La jeune femme avait bu du rosé et pris des médicaments avant d’utiliser ce couteau d’une lame de 20cm. “J’ai été touché une première fois à la joue puis une deuxième fois à la tempe. J’ai heureusement eu un réflexe qui m’a en partie permis de repousser ce second coup, ce qui m’a occasionné une coupure à la main”, explique l’homme.

La prévenue reconnaît la matérialité des faits mais pas l’intention homicide. “Avant de s’endormir, il m’a dit qu’à son réveil, je passerais à la casserole. J’ai eu peur d’avoir une nouvelle relation non consentie, et de recevoir encore des coups de sa part. J’ai voulu le marquer mais pas le tuer. ” Question du président : “Quand on frappe quelqu’un qui dort, à la tempe avec un tel couteau, que vous dites-vous aujourd’hui ? ” D’autant que juste après les faits, la quadragénaire a indiqué à sa voisine et à la police avoir voulu tuer son mari.

Le mari, justement, n’est pas que victime dans ce dossier. Il est poursuivi pour des faits de violence conjugale et détention d’armes. Il risque 20 mois avec sursis. Depuis leur mariage survenu un an plus tôt, il aurait eu la main lourde. L’homme n’est pas un enfant de chœur. Il le dit lui-même et son casier judiciaire en est le parfait exemple : 48 condamnations, dont 28 correctionnelles, entre 1976 et 2022. Mais il conteste les faits qu’on lui reproche dans cette affaire. “Je ne reconnais qu’un fait, celui de l’avoir poussée dans les escaliers parce qu’elle me frappait avec un casque”, dit-il.

Peur de représailles

Durant cette année de violences conjugales présumées, aucune plainte n’a été déposée. “Monsieur préside un club de motards. Madame n’a jamais déposé plainte car elle craignait des représailles et puis c’était son mari, on ne fait pas ça dans ce milieu”, précise le parquet de Namur. “Et puis, ma cliente était totalement dépendante de lui. Si elle faisait ça, elle retrouvait la rue. Par contre, elle prenait des photos de ses blessures et les envoyait à sa mère, au cas où il se passait un jour quelque chose”, enchaîne son avocate, Me Meurice.

L’avocate conçoit que l’arme utilisée, le fait d’avoir visé la tempe lors du second coup et les déclarations de sa cliente après les faits ne plaident pas en sa faveur. Néanmoins, elle sollicite une disqualification en coups simple. L’argumentaire, en résumé : le mari dormait, son cou était dégagé. Si elle avait voulu le tuer, elle l’aurait fait. “Ce jour-là, elle a voulu le marquer, comme il l’a marquée avec ses coups. ”

Une peine de probation autonome est demandée. Sa cliente, alcoolique depuis des dizaines d’années, respecte déjà des conditions imposées dans le cadre de deux sursis probatoire.