Ciney: Anne Pirson et Les Engagés présenteront une liste "ouverte et citoyenne" en 2024

Être vassal du maïeur? C’est non

«Les échevins Engagés Anne Pirson, Gaëtan Gérard et Laurence Daffe, de même que les autres mandataires locaux engagés de la commune et du CPAS, seront d’une loyauté irréprochable quant à la poursuite du travail au sein de la majorité actuelle, dans l’intérêt de Ciney. Cependant, ils porteront en 2024 un projet ouvert, moderne, dynamique et alternatif, lors du prochain scrutin», ont-ils annoncé dans un communiqué publié en début de soirée ce mercredi. Cette liste sera inspirée par les valeurs et la dynamique du Mouvement national, précisent-ils encore.

Quant à la décision de Frédéric Deville, celle-ci est largement commentée.

«Ce ne sont pas des méthodes de management auxquelles Les Engagés adhèrent, justifient les Turquoises. Une telle attitude autoritaire est aux antipodes de la démarche collective qui a toujours inspiré les élus engagés lorsqu’ils ont initié la création de la liste ICI pour le scrutin de 2018. Ils ont toujours fait le choix de privilégier l’équipe plutôt que les égos.»

Et d’ajouter : «L’équipe Les Engagés de Ciney a par conséquent été profondément heurtée et indignée de ce diktat du bourgmestre. Elle n’accepte pas d’être le vassal consentant d’un maïeur et de ses décisions fondées sur des questions émotionnelles et non rationnelles.»

Candidate bourgmestre

Contactée Anne Pirson explique qu’avant d’arriver à cette décision unanime, différents scénarios ont été étudiés en présence de Maxime Prévot, le président des Engagés, et Fabien Dethier, le président de la fédération namuroise. Le choix d’une liste qui ne sera pas étiquetée Les Engagés, mais citoyenne et ouverte s’est, lui aussi, imposé naturellement.

La Première échevine sera-t-elle candidate bourgmestre? «Probablement». Quid d’une possible coalition avec Frédéric Deville au lendemain des élections? «On n’en est pas là. Il peut encore se passer mille et une choses… Le bourgmestre a clairement fait part de sa volonté de ne plus travailler avec moi. J’ai du mal à imaginer que si je suis élue sur une autre liste, il n’y aura pas de problème.» En politique, il ne faut toutefois s’étonner de rien.

Comme depuis plusieurs semaines, l’ambiance des prochains mois risque bien d’être maussade dans la capitale du Condroz. «Mais les dossiers avancent. Il faut faire passer les émotions personnelles après le bien-être des Cinaciens», insiste Anne Pirson.

«C’est plus sain d’aller chacun de son côté»

Le bourgmestre Frédéric Deville (ICI) a appris la nouvelle par notre appel. «Je n’ai pas de réaction à avoir, je ne suis personne pour critiquer ou valider ce choix. Je n’ai plus de contact avec Anne depuis 3 mois», dit-il. Entre eux, la communication est rompue. Il ajoute : «À partir du moment où on ne partage plus les mêmes valeurs, c’est plus sain d’aller chacun de son côté. Il vaut parfois mieux un bon divorce qu’un mauvais mariage.»

Lors de la dernière réunion de la liste du bourgmestre «Intérêts Cinaciens», Les Engagés avaient demandé un délai de 15 jours pour prendre la décision de continuer avec la liste ICI ou pas. La réunion aura bien lieu le 12 septembre, avec des plumes en moins. Surpris mais pas vraiment étonné, le bourgmestre dit également respecter le choix de parti posé par Gaëtan Gérard et Laurence Daffe, sans rancune.

Le groupe ICI désormais affaibli, il faudra continuer à travailler main dans la main un an encore. «On a des dossiers à suivre, on ne va pas changer tous nos plans», concède Frédéric Deville. Quant à une possible coalition post-élections? «Une coalition, c’est faire coïncider les programmes électoraux. Je connais ma vision mais pas la leur…»

Ce n’est plus qu’une question de jours avant de connaître les membres de la liste ICI. Secret de Polichinelle dans la commune, on sait déjà que Frédérick Botin, chef de file de la liste Action, partira au front avec Frédéric Deville aux élections.