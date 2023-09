Yvoir: déménagement de dernière minute pour la kermesse de Purnode

Résultat: le prestataire a refusé de monter le chapiteau à l’emplacement habituel… à deux jours de l’ouverture des festivités qui attirent chaque année des milliers de personnes.

Le comité a dû réagir. Vite. Et trouver un sol meuble. "Il n’y avait pas 36 solutions…, lâche Katia Chiandussi. Le chapiteau a été déplacé sur le terrain de footbal l, à la rue des Écoles."

Revoilà donc la kermesse sur les hauteurs du village, à côté du complexe sportif ( elle s’y était déjà installée une fois en 2017, lors des travaux sur la place). "Pas le choix. On est en train de réagir avec courage". Notre interlocutrice n’est pas du genre à baisser les bras. Elle garde néanmoins en travers de la gorge la situation. "Le loueur n’avait pas trouvé important de venir voir sur place avant le montage proprement dit. Selon lui, “c’était bon”. Alors qu’on avait fait des plans très sérieux…"

"Un fameux choc"

Chance pour les comitards, les travaux en cours depuis des mois au complexe sportif touchent à leur fin. Les barrières Heras et les machines de chantier ont été enlevées récemment. Tout est rouvert.

Le déménagement n’est pas simple. Car les WC, le groupe électrogène, les raccordements électriques, entre autres, étaient déjà installés en bas, à côté de la brasserie. Il a fallu tout remonter. Il est aussi question de repenser la gestion des stocks, l’aspect "coulisses" de la kermesse. Les forains de leur côté doivent apprivoiser leur nouvel écrin.

Autre difficulté : une lutte de balle pelote est programmée dimanche sur le terrain adjacent. "On doit faire avec. On est en train de tout réadapter, de demander de nouveaux arrêtés de police, etc."

Victime collatérale de cette relocalisation: l’unique restaurant du village, les Sossons des Cortils, qui sert chaque année lors de la kermesse des centaines de couverts. "Pour eux, c’est un fameux choc. On est vraiment désolés. On leur a proposé de monter près du complexe et de leur louer un chapiteau, on est prêt à les aider. Heureusement, ils ont déjà pas mal de réservations." Et Katia Chiandussi de conclure, face à ce retournement de situation: "On est dans l’action et pas dans l’abattement."