Le syndicat SLFP menace d’une grève à la zone de secours Dinaphi

Ce préavis comporte plusieurs motivations. D’abord une infraction à l’arrêté royal du 10 novembre 2012 relatif aux conditions minimales de l’aide adéquate la plus rapide et des moyens adéquats. Le préavis pointe un danger potentiel pour le personnel en raison du mauvais entretien du charroi des véhicules de secours. Le préavis note également des infractions au code du bien-être au travail affichant aussi une absence d’analyse des risques aux différents niveaux de la zone. Est aussi pointé l’absence ou la mauvaise application de la politique du bien-être au travail et en matière d’accidents du travail ainsi que l’absence de mise en conformité des installations électriques des postes de la zone.

Plus concrètement, le signataire de la lettre, Éric Labourdette, dirigeant responsable du SLFP, critique la gestion opérationnelle et socialement inacceptable du poste de Dinant et la lenteur inacceptable du dossier du poste de Florennes.

Last but not least: la non-transmission des documents demandés par le SFLP à plusieurs reprises et qui sont obligatoires. Et de citer le permis d’environnement, le plan d’évacuation, le rapport du service incendie, les rapports des mises en service, le rapport des services externes des contrôles techniques, les premiers secours, l’inventaire amiante, le programme de gestion à jour, etc...Et encore l’absence de politique d’environnement qui doit être présentée annuellement, le manque de respect de l’autorité vis-à-vis du syndicat lors des comités de concertation.

Nous n’avons pas pu connaître l’attitude du président Jacquiez, absent, ce vendredi au conseil de zone. Il était remplacé par la bourgmestre de Walcourt, Christine Poulin.