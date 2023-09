Yvoir: le projet de nouveau quartier à Mont fait du bruit

Le chef de file de l’opposition au conseil communal, Bertrand Custinne, est certes conscient que l’octroi du permis revient à la majorité en place, La Relève et LB. Mais celui-ci aura des répercussions au-delà de cette seule législature.

Dans un communiqué, le conseiller épingle les avantages d’une augmentation de l’offre d’habitations. Un tel projet, ajoute-t-il, doit toutefois respecter le cadre bâti et la population existante.

Rappelons qu’il s’agit d’un terrain à bâtir défini au Plan de Secteur et dont l’urbanisation fait l’objet d’un Schéma d’Orientation Local (SOL) depuis 1979.

Les mandataires du groupe EPY, tant du conseil communal que du CPAS affirment que leur intention n’est pas de bloquer tout projet urbanistique "car on ne change pas les règles 40 ans plus tard, mais ce qui est sur la table est trop ambitieux et n’est pas respectueux du reste du village."

Pour eux, le projet doit être amélioré, notamment sur l’égouttage qu’ils estiment insuffisant, la préservation de plus d’espaces verts, le nombre de places de parking et une réduction du nombre d’habitations pour se rapprocher du nombre retenu dans le SOL de 1979 à savoir 7,4 habitations par hectare.

Une bonne intégration

Il est important, poursuit le communiqué, que les autorités réfléchissent aux actions possibles pour intégrer ces futurs nouveaux habitants en termes de mobilité et de vie du village, comme la construction de nouvelles classes quelque part dans le village, alors que des classes sont toujours dans des modules annoncés comme provisoires mais qui sont là depuis 15-20 ans.

Au niveau de la mobilité, le groupe qui évalue l’augmentation de 150 à 200 véhicules, estime que l’état des voiries n’est pas approprié à un tel charroi et qu’il est important qu’il y ait une concertation avec la commune voisine d’Assesse. Il souhaite que les autorités rassurent la population sur ces points essentiels, avant toute approbation d’une quelconque demande de promoteur. Un comité d’habitants du quartier s’est constitué. Quelques-uns sont venus, lors de la dernière réunion du conseil communal, pour montrer leur opposition.

Les citoyens ont jusqu’au 15 septembre pour consulter le dossier auprès de l’administration communale et émettre leurs avis et remarques. On comprend donc que le collège communal n’a pas encore pu prendre position.