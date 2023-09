Détention d’héroïne et vol dans un commerce de seconde main à Rochefort

Deux individus “défavorablement connus des services de police”, dixit le parquet de Namur, ont très vite été interpellés. L’un d’eux a comparu ce mardi matin devant le tribunal correctionnel de Dinant. Il est en aveux des faits. Ils sont entrés via la fenêtre de toit du commerce. Son coprévenu faisait défaut. “On avait bu, on est rentré dans ce commerce par effraction. Si j’avais consommé de l’héroïne ? C’est possible. Mais je n’en avais pas sur moi ni chez moi lorsque j’ai été interpellé”, explique le prévenu, qui conteste la prévention de détention d’héroïne qui lui est aussi reprochée.

Aucun sursis accordé

Me Somers défend les intérêts du prévenu, actuellement en détention. Il purge une peine de deux ans de prison, pour des faits liés aux stupéfiants. “Monsieur à 33 ans et connaît la prison comme sa poche. Il a eu quelques peines de travail et beaucoup de prison ferme, pour un total de huit ans. Aucun sursis probatoire ne lui a jamais été octroyé, il n’a jamais eu l’aide d’un assistant de justice, n’a jamais eu de bracelet électronique ni de libération conditionnelle. Il a toujours été libéré dans l’état dans lequel il est entré. ”

L’avocate plaide un premier sursis probatoire. Le parquet est plus sévère et requiert deux ans pour le vol, trois mois pour la détention d’héroïne, pour les deux prévenus. Jugement le 10 octobre.