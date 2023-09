Coups réciproques au sein d’un couple, à Rochefort : “madame a failli perdre la vie”

Jusqu’au 2 mars 2023. “Monsieur a rechuté et a franchi un cap dans la violence. Madame a failli perdre la vie”, poursuit le ministère public qui requiert deux ans de prison contre l’auteur des faits et une mesure de faveur pour la dame.

L’avocate de la victime rappelle que ces faits de violence ont duré trois jours. “Trois jours durant lesquels elle a été séquestrée et violentée. On a un constat de lésions de deux pages. Elle avait des bleus sur tout le corps et présentait des marques de strangulation. ” Une incapacité de travail de plus de quatre mois est évoquée. Pour les faits de violence de 2021, la défense estime que les poursuites sont irrecevables. “Une convention avait été signée dans le cadre de la médiation. Madame respectait les conditions et se retrouve devant le tribunal car elle a été victime de coups en 2023. ”

De son côté, le conseil du prévenu plaide la provocation et sollicite un sursis probatoire pour son client. Reste le critère de la proportionnalité, qui risque d’être vite balayé pour les faits de mars 2023.

L’affaire a été mise en continuation au 13 décembre afin qu’un médecin évalue l’incapacité dont souffre la victime.