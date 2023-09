Intérêts Cinaciens : démissions en cascade "suite à l’attitude de Frédéric Deville"

Ce mardi 12 septembre 2023, 8 membres du Bureau d’ICI (Intérêts Cinaciens) qui en compte 11, dont le coordinateur (président), le vice-coordinateur/président, le trésorier et le trésorier-adjoint ont remis leur démission, indique Pierre Adam, ex-coordinateur du Mouvement ICI. “Ces membres non élus et bénévoles ont estimé ne plus être en accord avec l’attitude et la vision politique future du bourgmestre Frédéric Deville qui mêle en permanence affaires privées et gestion publique de la Ville. À l’instar d’un bureau de parti, le bureau d’ICI avait été mis en place pour gérer la “mécanique” du mouvement et réfléchir aux décisions stratégiques.”